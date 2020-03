Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un intérêt pour un défenseur français ? La réponse du Barça !

Publié le 12 mars 2020 à 23h30 par A.M.

Alors que le nom de Dayot Upamecano revient avec insistance du côté du FC Barcelone, le club blaugrana assure que le défenseur français ne fait pas partie de ses priorités.

L'été prochain, le FC Barcelone aura plusieurs priorités sur le marché des transferts. Mais la quête d'un défenseur central sera primordiale puisque Quique Setién ne compte que trois axiaux dans son effectif à savoir Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Gerard Piqué. Par conséquent, le Barça multiplie les pistes défensives et ces derniers jours, ce sont les noms de Dayot Upamecano et Alessio Romagnoli qui reviennent avec insistance.

Upamecano n'est pas une priorité