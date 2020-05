Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande décision prise pour cette recrue estivale ?

Publié le 5 mai 2020 à 0h00 par D.M.

Alors que les noms de Layvin Kurzawa, Mattia De Sciglio ou encore Juan Bernat ont récemment été associés au FC Barcelone, Junior Firpo pourrait quitter la Catalogne à la fin de la saison. Et ce, malgré son souhait de poursuivre sa carrière au sein du club blaugrana.

Le FC Barcelone serait à la recherche d’une doublure à Jordi Alba et pour parvenir à ses fins, le club blaugrana pourrait piocher au PSG. Sport annonce ce lundi que les dirigeants catalans seraient attentifs à la situation de Juan Bernat. Parallèlement à ce dossier, le FC Barcelone continuerait de s'intéresser à Layvin Kurzawa dont le contrat avec le PSG arrive à son terme à la fin de la saison et qui pourrait débarquer en Catalogne libre. Alors que le nom de Mattia de Sciglio (Juventus) aurait également été proposé au club catalan, l'avenir de Junior Firpo, recruté lors du dernier mercato estival pour suppléer Jordi Alba, semble de plus en plus incertain.

Vers un départ de Junior Firpo ?