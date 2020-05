Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux au vert pour ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 4 mai 2020 à 23h45 par A.C.

Les choses pourraient évoluer en faveur de Leonardo et du Paris Saint-Germain, concernant le dossier Miralem Pjanic.

Le prochain milieu du Paris Saint-Germain, ça pourrait bien être lui. Plus vraiment titulaire à la Juventus depuis le début de l’année 2020, Miralem Pjanic plait beaucoup à Leonardo et, selon nos informations, un premier contact a eu lieu entre le PSG et l’entourage du joueur. Le FC Barcelone serait également sur le coup, mais en Italie on assure que le PSG tiendrait actuellement la corde pour l’international bosnien, passé notamment par l’Olympique Lyonnais et l’AS Roma.

La Juve songe bien à une vente de Pjanic