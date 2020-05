Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi en rajoute une couche sur son retour avorté au Barça !

Publié le 4 mai 2020 à 23h00 par D.M.

En début d'année, Xavi était pressenti pour prendre la succession d'Ernesto Valverde. Alors que Quique Setién a finalement obtenu le poste, l'ancien milieu de terrain a admis avoir refusé l'offre du FC Barcelone.

Le 13 janvier dernier, le FC Barcelone limogeait Ernesto Valverde en raison de résultats insuffisants. Pour le remplacer, les dirigeants catalans avaient pour priorité de faire revenir en Catalogne Xavi. Depuis sa retraite de joueur en 2019, l'ancien international espagnol fait ses classes d'entraîneur au Qatar où il dirige le club d'Al-Saad. Malgré l’intérêt persistant du FC Barcelone, Xavi avait refusé la proposition de son club formateur et avait décidé de poursuivre sa carrière de technicien dans son équipe actuelle.

« Ce n'était pas le moment, j'ai besoin de plus d'expérience »