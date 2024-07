Mercato : Barcelone se fait recaler, la chance du PSG ?

Thomas Bourseau

Depuis le début du mercato, le PSG est en quête d’un renfort dans l’entrejeu de l’effectif de Luis Enrique. Pour ce faire, outre la piste menant à Joao Neves (19 ans), Dani Olmo (26 ans) figurerait également dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone aurait approché Leipzig pour un transfert, en vain. Explications.

Décidément, le PSG et le FC Barcelone auraient été tous deux bluffés par les performances de Dani Olmo et de Nico Williams pendant l’Euro en Allemagne. Les deux joueurs de La Roja ont brillé outre-Rhin, Williams ayant marqué un but en finale contre l’Angleterre (2-1) et Olmo ayant terminé la compétition avec trois réalisations. The Athletic a récemment affirmé que le PSG aurait pris des renseignements au sujet de la situation de Nico Williams, ouvertement courtisé par le FC Barcelone comme son président Joan Laporta l’a avoué la semaine dernière, auprès des parties concernées.

Transferts - 70M€ : Le PSG continue avec une vieille tradition ! https://t.co/nxjVkGmnW5 pic.twitter.com/70gK6VqtId — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

Le PSG et Barcelone se défient pour Dani Olmo, une offre est partie

Et il semblerait que le PSG en fasse de même… pour Dani Olmo. Le milieu offensif de 26 ans est contractuellement lié au RB Leipzig jusqu’en juin 2027. Toutefois, le FC Barcelone aurait récemment effectué une approche au sein du clan Olmo et plus particulièrement avec ses agents comme Mundo Deportivo l’a rapporté. La réponse de Leipzig serait déjà tombée.

Leipzig repousse l’offre du Barça ?

A en croire les informations de Sky Deutschland, le RB Leipzig aurait reçu une proposition de transfert de la part du FC Barcelone, la première offre des Blaugrana. Cependant, le pensionnaire de Bundesliga n’aurait pas traîné pour donner sa réponse qui fut négative. Le journaliste Philipp Hinze affirme que le Barça n’aurait pas respecté les demandes économiques de Leipzig pour Olmo. Le PSG n’aurait pas encore dégainé son offre, reste à savoir si le Paris Saint-Germain se montrera plus convaincant que le FC Barcelone pour Dani Olmo.