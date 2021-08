Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Recrutement, ambitions… Frenkie de Jong dit tout !

Publié le 2 août 2021 à 13h30 par Th.B. mis à jour le 2 août 2021 à 13h32

Entamant sa troisième saison au FC Barcelone, Frenkie de Jong a suffisamment de matière pour évoquer sa progression, ses ambitions ainsi que la direction que le Barça a récemment pris grâce à son mercato réussi selon lui.

Au cours de son premier exercice, Frenkie de Jong a souvent été pointé du doigt pour ne pas avoir affiché le même niveau que lors de sa dernière saison à l’Ajax Amsterdam. Cette saison, le FC Barcelone est parvenu à renouer avec le succès en remportant la Coupe du roi. Ce qui a fait du bien au club et au groupe dans un premier temps comme il l’a reconnu au cours d’une interview pour SPORT ce lundi. « Je pense que l'ambiance est très bonne maintenant. Il y a beaucoup de qualité, les jeunes sont talentueux et l'effectif est très solide cette année. Nous nous battrons pour tout ». Cependant, ce trophée a également pesé pour l’avenir de Ronald Koeman dans la balance alors qu’à la toute fin de la saison, l’entraîneur du FC Barcelone était annoncé sur le départ. « Ma relation avec l'entraîneur est très bonne, je le connais de l'équipe nationale néerlandaise et il me demande de prendre des responsabilités et de m'améliorer chaque année. C'est tout. (…) Est-ce un soulagement qu’il soit resté ? J'en suis très heureux, oui. Les projets s'améliorent lorsqu'il y a plus de temps. (… ) On dit toujours que les choses s’améliorent durant la deuxième année d'un entraîneur. La deuxième année, nous nous connaissons mieux et l'adaptation est plus rapide. Nous sommes très clairs sur le fait que nous aurons des occasions de nous battre et de gagner des titres importants. Nous voulons vraiment nous battre pour tout ce qu'il y a ». Et pour ce qui est de la suite de son aventure au FC Barcelone, Frenkie de Jong voit de belles choses se profiler.

Frenkie de Jong s’enflamme pour son adaptation, le groupe blaugrana et dévoile ses ambitions !