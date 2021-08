Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Jong envoie un message fort à Koeman !

Publié le 2 août 2021 à 1h00 par B.C.

Annoncé sur le départ durant de longues semaines, Ronald Koeman a finalement été maintenu à son poste par Joan Laporta. De son côté, Frenkie De Jong est persuadé que le Néerlandais s’imposera durant sa deuxième saison en Catalogne.

Ronald Koeman aura finalement l'occasion de rester une année supplémentaire au FC Barcelone. Arrivé l’été dernier chez les Blaugrana , le Néerlandais n’est pas parvenu à faire l’unanimité pour sa première saison sur le banc de touche. Ainsi, avec l’arrivée de Joan Laporta à la présidence, l’avenir de Koeman était très incertain. Le nom de Xavi est notamment revenu avec insistance, mais le nouveau patron du FC Barcelone a finalement décidé de conserver son entraîneur. Interrogé sur Ronald Koeman, Frenkie De Jong estime que le Néerlandais parviendra à s’imposer cette saison.

« La deuxième année, l'adaptation est plus rapide »