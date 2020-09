Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Ousmane Dembélé, c’est terminé

Publié le 26 septembre 2020 à 14h30 par Th.B.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2022 au FC Barcelone, l’avenir d’Ousmane Dembélé fait régulièrement parler dans la presse. Mais d’ici la fin du mercato, il ne devrait pas y avoir de rebondissements dans ce feuilleton.

De quoi sera fait l’avenir d’Ousmane Dembélé ? Avant l’arrivée de Ronald Koeman le 19 août dernier, le champion du monde tricolore n’avait pas un avenir radieux du côté de la Catalogne. Depuis son arrivée en 2017, Dembélé n’a que trop peu pu étaler son talent en raison de ses constantes blessures. Résultat ? Tout au long de la saison passée, l’ailier blaugrana a été annoncé sur le départ. Si bien que son agent a dû monter au créneau en assurant au journaliste Bertrand Latour que son client n’avait nullement l’intention de quitter le Barça. Cette déclaration remonte au mois de juin. Bien avant la chute du FC Barcelone dans la course à la Liga ainsi que la désillusion face au Bayern Munich (8-2) donc. Cet été, Dembélé a été annoncé du côté de Liverpool via un prêt, mais aurait recalé le club entraîné par Jürgen Klopp comme Mundo Deportivo l’a récemment assuré. Un autre club de Premier League se serait entretenu avec le FC Barcelone pour le champion du monde. Mais encore une fois, ces discussions ne devraient mener à rien.

Après Liverpool, un échec de Manchester United pour Dembélé

Ces derniers jours, des rumeurs envoyant Ousmane Dembélé à Manchester United ont fait surface. À en croire Duncan Castles, les Red Devils verraient en l’attaquant du FC Barcelone une alternative sérieuse à Jadon Sancho, cette opération se compliquant les jours passant. Ed Woodward se serait personnellement occupé des discussions avec le FC Barcelone dans le cadre d’un éventuel transfert d’Ousmane Dembélé. C’est du moins l’information communiquée par le journaliste du Times et du Daily Record sur le plateau du Transfer Window Podcast . Des contacts auraient été initiés entre Manchester United et Ousmane Dembélé. Un dialogue qui a coupé court puisque le Français n’aurait nullement l’intention de quitter le FC Barcelone. Le Barça , de son coté, avait initialement l’intention de vendre Dembélé pour la somme de 100M€. Cependant, avec le feuilleton Lionel Messi et la gestion du dossier Luis Suarez, la donne aurait changé.

Le Barça a revu sa position pour Ousmane Dembélé

Toujours d’après Duncan Castles, le FC Barcelone n’aurait nullement l’intention de vendre Ousmane Dembélé à présent. Le but serait désormais d’apaiser les tensions entre le vestiaire et les dirigeants. L’effectif serait en ébullition depuis le vrai-faux départ de Lionel Messi et le traitement de Luis Suarez. En outre, Ronald Koeman apprécierait particulièrement le profil de Dembélé et compterait sur lui pour la suite de la saison. Autre gros frein à toute opération pour le transfert d’Ousmane Dembélé que ce soit avec Manchester United ou un autre club, l’agent du Français réclamerait une commission sur le transfert digne de Mino Raiola d’après le journaliste, à savoir très importante. Ousmane Dembélé n’ira donc nulle part…