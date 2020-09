Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mitchel Bakker sort du silence sur son avenir !

Publié le 26 septembre 2020 à 14h15 par La rédaction

Dans le viseur de plusieurs clubs cet été, Mitchel Bakker a tenu à évoquer son avenir au PSG en conférence de presse.

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam, Mitchel Bakker n’a pas disposé d’un grand temps de jeu la saison passée, avec seulement cinq rencontres disputées avec l’équipe première toutes compétitions confondues. Ainsi, suite à la prolongation de Layvin Kurzawa en juin dernier, la question d’un départ en prêt afin d’acquérir expérience et temps de jeu s’était posée. Plusieurs clubs ont eu l’international espoir néerlandais dans leur viseur au cours de l’été, notamment le Celtic. Toutefois, la blessure de Juan Bernat pour plusieurs mois ainsi que la suspension de Layvin Kurzawa pour six matchs a propulsé le jeune défenseur de 20 ans à un poste de titulaire dans le couloir gauche. A la veille du déplacement à Reims, Mitchel Bakker s’est exprimé sur son avenir.

« Je ne veux pas partir »