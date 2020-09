Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue surprise est totalement validée

Publié le 26 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

L’été dernier, Mitchel Bakker est arrivé au PSG dans l’anonymat en provenance de l’Ajax Amsterdam. Ue recrue surprise qui est aujourd’hui validée, au point même que certains regrets pourraient exister aux Pays-Bas.

Avec la blessure de Juan Bernat et la suspension de Layvin Kurzawa, c’est Mitchel Bakker qui sera aligné dans le couloir gauche de la défense pour les prochains matchs du PSG. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam, le Néerlandais a seulement commencé à avoir sa chance lors des dernière finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. Désormais, à 20 ans, le latéral va avoir un peu plus de temps pour montrer ce qu’il vaut. Et si les critiques ont déjà été nombreuses à l’encontre de Bakker, certains ne manquent pas de souligner à quel point le PSG a fait un gros coup en allant le chercher à l’Ajax Amsterdam.

« L’Ajax doit le regretter »