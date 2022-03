Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prend une grande décision pour Haaland !

Publié le 6 mars 2022 à 0h15 par La rédaction

Alors que les blessures d'Erling Braut Haaland peuvent faire réfléchir certains prétendants, cela ne serait toutefois pas le cas du FC Barcelone.

Après une première partie de saison très compliquée, les dirigeants du FC Barcelone avaient à cœur de densifier leur secteur offensif lors du mercato hivernal. En enregistrant les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré, le Barça s’est grandement renforcé, et devrait continuer son chantier dès cet été. Désireux de placer une nouvelle star, capable de remplacer Lionel Messi, au centre de leur projet, les Blaugrana ont fait d’Erling Haaland leur priorité. Si l’international norvégien a manqué de nombreux matchs cette saison pour causes de multiples blessures, cela ne devrait pas freiner les Catalans pour autant.

Les blessures d’Haaland ne posent pas de problème