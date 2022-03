Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre du vestiaire de Xavi a tranché pour son avenir !

Publié le 5 mars 2022 à 18h10 par La rédaction

En juin prochain, Sergi Roberto sera libre de tout contrat. L’international espagnol a compris que le FC Barcelone ne prévoirait plus de le prolonger et rêverait de la Premier League.

Plus d’un an que sa situation contractuelle fait débat au FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, Sergi Roberto n’a toujours pas prolongé son bail avec son club de toujours. Blessé depuis la fin d’année 2021, le milieu de terrain espagnol n’a pas pu faire ses preuves auprès de Xavi, le nouvel entraîneur du Barça. Ce qui pourrait jouer dans les négociations concernant son avenir…

Sergi Roberto rêve de l’Angleterre