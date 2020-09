Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle menace pour cette cible du Barça ?

Publié le 28 septembre 2020 à 19h00 par La rédaction

Si le FC Barcelone a remporté sa première bataille avec le Bayern Munich dans le dossier Sergino Dest, les Catalans pourraient être distancés dans la course menant à Max Aarons.

Plus d’un mois après son arrivée, Ronald Koeman est sur le point d’obtenir sa première recrue au FC Barcelone, en la personne de Sergino Dest. S'il ne s'agit pas d'un attaquant ou d'un milieu, chantiers prioritaires de l'ancien sélectionneur des Pays Bas, l'arrivée de Dest vient renforcer la défense et succéder Nelson Semedo, récemment vendu à Wolverhampton. A seulement 19 ans, le jeune latéral droit de l’Ajax Amsterdam est promis à un grand avenir, et le FC Barcelone a été contraint de batailler sévèrement avec le Bayern Munich pour s’attacher les services de l’international américain. Toutefois, après cet échec, les Bavarois seraient sur le point de s’attaquer à une autre cible du club culé .

Le Bayern Munich prêt à passer à l’offensive pour max Aarons