Mercato - Barcelone : N’Golo Kanté ciblé par le Barça ? La réponse !

Publié le 17 décembre 2019 à 9h30 par T.M.

Actuellement à Chelsea, N’Golo Kanté a dernièrement été annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Des précisions ont toutefois été apportées à ce sujet.

Considéré comme l’un des meilleurs récupérateurs au monde, N’Golo Kanté est un joueur très courtisé. Alors qu’un intérêt du Real Madrid a souvent été évoqué pour le joueur de Chelsea, voilà que le FC Barcelone pourrait aussi se mêler à ce dossier. Dernièrement, la presse espagnole annonçait, en effet, qu’Ousmane Dembélé avait glissé le nom de Kanté à sa direction. Le champion du monde pourrait-il alors prendre la direction du Barça dans les prochains mois ?

Un intérêt loin de la réalité ?