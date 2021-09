Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’ultimatum est posé pour Ronald Koeman !

Publié le 15 septembre 2021 à 17h00 par T.M.

Ce mardi, le FC Barcelone a été giflé par le Bayern Munich (0-3) en Ligue des Champions. Une défaite qui ne serait visiblement pas sans conséquence pour Ronald Koeman.

Après le 8-2 de 2020, le Bayern Munich a encore infligé une cuisante défaite au FC Barcelone. Au Camp Nou, les hommes de Ronald Koeman ont été impuissants et ont subi la loi de Robert Lewandowski et ses coéquipiers (0-3). Une défaite qui passe très mal ce mercredi en Espagne et les critiques sont nombreuses à l’encontre du club catalan. C’est d’ailleurs Koeman qui se retrouve en première ligne. Déjà fragilisé par son récent clash avec Joan Laporta, l’entraîneur néerlandais se retrouvait actuellement sous pression.

Koeman doit redresser la barre !