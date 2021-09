Foot - Mercato

Mercato : Gabriel Jesus très courtisé sur le marché ?

Publié le 15 septembre 2021 à 15h33 par La rédaction mis à jour le 15 septembre 2021 à 15h51

Gabriel Jesus connait un bon début de saison, auteur d’un but et trois passes décisives avec Manchester City. Ce qui attire l'oeil de la la Juventus et du Bayern Munich...