Mercato - Barcelone : Les confidences d’Ernesto Valverde sur son départ du Barça !

Publié le 13 février 2020 à 16h30 par La rédaction

Ernesto Valverde a été limogé le 13 janvier dernier suite à la défaite face à l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. L’ancien coach du FC Barcelone est revenu sur ce départ.

Ernesto Valverde a été sur le banc du FC Barcelone pendant 145 matchs pour 67% de victoire. Malgré son éviction, Valverde avait été défendu par Éric Abidal. Le secrétaire technique du FC Barcelone avait alors remis en cause l’investissement de certains joueurs à ce moment-là. Un soutien qui n'aura toutefois pas été suffisant puisque Josep Maria Bartomeu a décidé de remercier El Txingurri et faire confiance à Quique Setien. Et alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre désormais au Barça, Valverde est revenu sur son limogeage dans des propos rapportés par AS .

« Ce n'est pas une question pour moi »