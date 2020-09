Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola ne lâche pas l'affaire pour Messi !

Publié le 5 septembre 2020 à 11h00 par Th.B.

Intéressé à l’idée de recruter Lionel Messi alors que le directeur sportif Txiki Begiristain était attendu ce week-end à Barcelone pour négocier l’arrivée de l’Argentin, Manchester City préparerait son offensive pour l’été prochain.

« Je pensais et nous étions sûrs que je pouvais partir libre, le président a toujours dit qu'à la fin de la saison je pouvais décider si je restais ou non et maintenant, ils s'accrochent au fait que je ne l'ai pas dit avant le 10 juin, quand il s'avère que le 10 juin nous étions en compétition pour la Ligue au milieu de ce virus merdique et de cette maladie qui a changé toutes les dates. Et c'est la raison pour laquelle je vais continuer au Barça… » . Voici une partie du message assez virulent que Lionel Messi a fait passer à Goal vendredi concernant sa décision de finalement rester au FC Barcelone. Néanmoins, sa volonté de quitter son club de toujours afin de se lancer un nouveau challenge était bien d’actualité. D’ailleurs, comme Foot Mercato l’avait révélé cette semaine, Txiki Begiristain aurait dû se rendre à Barcelone ce week-end dans l’optique de discuter avec les différentes parties d’une potentielle arrivée à Manchester City. Mais le directeur sportif des Skyblues devra juste patienter quelques mois.

Les contacts toujours ouverts avec Manchester City pour l’année prochaine ?