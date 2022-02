Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid prépare une opération fracassante avec un joueur de Xavi !

Publié le 23 février 2022 à 16h00 par B.C.

Alors que Ronald Araujo semble encore loin d’un accord avec le FC Barcelone pour sa prolongation, le Real Madrid resterait attentif à la situation du défenseur, en ayant un plan précis en tête.

La situation devient pressante pour Ronald Araujo. Arrivé au FC Barcelone en 2018, le défenseur uruguayen s’est imposé comme un titulaire en puissance chez les Blaugrana , incitant ces derniers à rapidement vouloir sécuriser son avenir. Ronald Araujo est en effet sous contrat jusqu’en juin 2023, et les prétendants sont déjà positionnés en cas d’échec dans les négociations. Le FC Barcelone voudrait le prolonger pour cinq saisons supplémentaires, mais pour l’heure, aucun terrain d’entente n’a été trouvé entre les deux parties, ce qui pourrait arranger les affaires du Real Madrid.

Le Real Madrid intéressé par Araujo… en 2023