Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid a manqué un énorme coup avec cette pépite de Xavi !

Publié le 28 février 2022 à 0h45 par P.L.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Nico Gonzalez est considéré comme l'un des plus grands espoirs du FC Barcelone. Toutefois, le jeune milieu de terrain aurait pu évoluer chez le grand rival du club catalan : le Real Madrid.

Afin de se reconstruire, le FC Barcelone mise sur le marché des transferts, mais également sur la jeunesse. Et Joan Laporta n’a pas tardé à le montrer, puisqu'il a officialisé les prolongations d’Ansu Fati et de Pedri, respectivement jusqu’en 2027 et 2026. Xavi, lui, essaie de donner une chance aux jeunes sur le terrain. De ce fait, malgré le départ de Ronald Koeman, des joueurs comme Gavi ou encore Nico Gonzalez continuent d’avoir du temps de jeu. Toutefois, ce dernier aurait pu évoluer sous les couleurs du rival madrilène au lieu de celles du Barça .

Nico Gonzalez était également dans le viseur du Real Madrid