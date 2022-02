Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce de taille sur le feuilleton Dembélé !

Publié le 27 février 2022 à 23h45 par La rédaction mis à jour le 27 février 2022 à 23h47

Resté au FC Barcelone à l’issue du mercato hivernal, Ousmane Dembélé est un joueur de talent, comme il l’a prouvé face à Bilbao. Interrogé à l’issue du match, Pedri est revenu sur l’apport du joueur, et son avenir au club.

Annoncé sur le départ du FC Barcelone lors du mercato hivernal, Ousmane Dembélé est finalement resté en Catalogne. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’ailier de 24 ans pourrait quitter les Blaugrana pour rejoindre le Paris Saint-Germain ou un autre club. Régulièrement utilisé par Xavi lors des derniers matchs, l’international français est souvent remis en cause par ses supporters en raison de ses blessures fréquentes, mais nul doute que ce joueur possède un grand talent. Entré en jeu à la 67ème minute du match opposant le Barça à l’Athletic Bilbao pour le compte de 26ème journée de Liga, Dembouz s’est illustré, en inscrivant un but et en délivrant 2 passes décisives.

«Il nous apporte beaucoup, mais c'est une affaire du club»

Après la victoire face à Bilbao, Pedri s’est exprimé concernant l’importance d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone : « Il nous apporte beaucoup, mais c'est une affaire du club. Il a marqué un grand but », a confié le jeune talent catalan en zone mixte ce dimanche soir.