Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour ce coéquipier de Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 février 2022 à 23h00 par La rédaction

Dans le dur à Manchester United, Eric Bailly serait suivi par le FC Barcelone. Le club catalan pourrait tenter quelque chose dès cet été pour attirer l'international ivoirien.

Si le FC Barcelone va beaucoup mieux, c’est parce que l’attaque catalane retrouve des sensations. Avec le recrutement hivernal, le Barça s’est renforcé et cela se voit. L’équipe de Xavi joue mieux et marque beaucoup plus. Là où cela reste difficile, c’est la défense. A ce jour, Barcelone a encore du mal à boucler un match sans encaisser de buts. Pour renforcer son secteur défenseur, le club culé ciblerait Eric Bailly comme l’explique le Daily Star .

Premier essai cet été pour Eric Bailly ?

Une information confirmée par Ekrem Konur. Le journaliste turc ajoute également que quelque chose devrait être tenté cet été pour le défenseur de Manchester United, en manque de temps de jeu en Angleterre. Eric Bailly a encore deux années de contrat, ce qui pourrait refroidir le Barça, dans le dur financièrement. Surtout quand on sait que Joan Laporta cible d’autres joueurs comme Andreas Christensen ou encore César Azpilicueta, tous deux libres en fin de saison. A suivre…