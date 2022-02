Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel prépare un terrible coup à Xavi avec cette piste colossale !

Publié le 28 février 2022 à 0h00 par La rédaction

Alors que Matthijs De Ligt est la priorité du FC Barcelone pour renforcer la défense centrale lors du prochain mercato, Chelsea serait prêt à lui jouer un sale coup sur ce dossier.

Pour les dirigeants du FC Barcelone, le recrutement d’un défenseur central serait une priorité. Gerard Piqué, auteur de prestations globalement moyennes cette saison, pourrait prochainement prendre sa retraite, et Samuel Umtiti ainsi que Clément Lenglet pourraient être priés de trouver une porte de sortie très prochainement. Si Matthijs De Ligt est annoncé comme étant la priorité du Barça à ce poste, un cador anglais serait également intéressé.

Chelsea en excellente posture pour Matthijs de Ligt ?