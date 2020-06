Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Willian toujours d’actualité ?

Publié le 25 juin 2020 à 7h30 par La rédaction

Enfin de contrat à l’issue de la saison du côté de Chelsea, Willian ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Et des discussions seraient toujours en cours avec Frank Lampard...

Prolongera, prolongera pas ? Willian ne sait toujours pas ce qu’il fera la saison prochaine. Après avoir prolongé jusqu’à la fin de la saison avec Chelsea, l’international brésilien pourrait décider de changer d’air. Le PSG et le FC Barcelone se seraient d’ailleurs renseignés auprès du joueur, qui peut signer gratuitement pour le club de son choix l’été prochain. Et la question de son avenir ne semble toujours pas réglée...

« En coulisses, nous pouvons parler »