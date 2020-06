Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt a pris une décision fracassante pour le recrutement !

Publié le 25 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM se trouve dans une situation financière délicate, Frank McCourt aurait décidé de ne plus investir dans l’immédiat, ce qui pourrait compliquer le recrutement estival.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM devra impérativement vendre plusieurs joueurs dans les prochaines semaines pour équilibrer ses comptes dans l’optique du fair-play financier. Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car sont d’ailleurs annoncés sur le départ, et l’OM aurait activé plusieurs pistes en parallèle pour se renforcer : comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, une offre est en préparation pour Pape Gueye. Mais l’OM ne pourra pas compter sur le soutien financier de son propriétaire, Frank McCourt…

« Il ne veut plus remettre d’argent »