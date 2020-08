Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça fait pression sur deux cadres !

Publié le 29 août 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors qu’une gigantesque crise se profile au FC Barcelone, les dirigeants Blaugrana seraient d’ores et déjà en train de faire pression sur deux cadres de leur effectif afin de les pousser à baisser leurs salaires…

Le FC Barcelone connaît une crise gigantesque. Entre la demande de départ de Lionel Messi et le fait que le président Josep Maria Bartomeu soit sur un siège éjectable, sans parler de la révolution d’effectif entamée par Ronald Koeman, beaucoup de choses devraient changer au Barça dans les prochaines semaines. Avec le Covid-19, les comptes de plusieurs clubs européens sont désormais dans le rouge, et les Blaugrana entameraient une politique de réduction des salaires. Les Catalans auraient d’ores et déjà commencé à faire pression sur deux membres de leur effectif…

Jordi Alba et Sergio Busquets sous pression ?