Mercato - Barcelone : Le Barça abat sa dernière carte pour Dembélé !

Publié le 18 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Ne souhaitant pas témoigner d’un départ libre de tout contrat d’Ousmane Dembélé l’été prochain, le FC Barcelone aurait proposé les services du Français à Manchester United et à Newcastle.

Ces derniers temps, la confiance du FC Barcelone quant à sa capacité à prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé a pris un sacré coup. Au point que les décideurs du Barça soient prêts à rompre son contrat expirant en juin prochain ou à l’envoyer en tribunes. Refusant d’apposer sa signature sur le renouvellement proposé par le FC Barcelone, Dembélé pourrait voir les hauts représentants du Barça négocier son départ dans son dos.

Le Barça aurait proposé Dembélé à Newcastle et United