Mercato - Barcelone : Laporta s'active pour la succession d'Alba !

Alors qu'il serait prêt à se débarrasser de Jordi Alba cet été, Joan Laporta serait déjà en quête de son digne héritier. Pour assurer la succession de son latéral gauche de 32 ans, le nouveau président du Barça penserait à Robin Gosens, Angeliño et José Gaya. Alors que l'international allemand voudrait quitter l'Atalanta pour rejoindre un club plus ambitieux, le FC Barcelone serait déjà allé à la pêche aux renseignements pour avancer ce dossier.

Comme en 2019-2020, le Barça n'a pas réussi à remplir ses objectifs cette saison. En dehors de la Coupe du Roi remportée, le club emmené par Ronald Koeman a failli lors de cet exercice 2020-2021. Ce qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Jordi Alba. Alors que le Barça est passé à côté de sa saison, Joan Laporta aurait changé son fusil d'épaule concernant son arrière gauche. Dans un premier temps, le nouveau président du Barça envisageait de conserver Jordi Alba cet été, mais il verrait les choses d'une toute autre manière désormais selon Sport.es . En effet, Joan Laporta compterait se débarrasser de Jordi Alba cet été s'il refusait de baisser nettement son salaire. Et alors qu'il serait prêt à se séparer de l'international espagnol, le dirigeant blaugrana s'activerait déjà pour dénicher son successeur.

Toujours selon Sport.es , Joan Laporta serait déterminé à remanier et rajeunir son effectif. Dans cette optique, le président du Barça serait à la recherche d'un nouvel arrière gauche pour la succession de Jordi Alba. Déjà au travail, Joan Laporta aurait identifié plusieurs profils : Robin Gosens, Angeliño (Leipzig) et José Gaya (Valence) En ce qui concerne le défenseur de l'Atalanta, il serait particulièrement apprécié par la direction du FC Barcelone. Une information confirmée par Florian Plettenberg, journaliste de Sport 1 , qui ajoute que le Barça se serait renseigné sur la situation de Robin Gosens, sans aller plus loin. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec La Dea , Robin Gosens devrait toutefois voir son contrat être automatiquement et unilatéralement prolongé par son club d'une saison. Malgré tout, l'international allemand voudrait quitter l'Alatanta dès cet été pour faire partie d'un projet plus ambitieux d'après Sport.es .

News #Gosens: Can confirm reports from . @FCBarcelona has inquired about him. That's all for now. @Atalanta_BC can extend his contract until 2023 by an option. RG said to me in March: "I assume that they will pull the thing. We don't need to kid ourselves about that.“ @SPORT1