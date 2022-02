Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est bien passé à l'action pour un ancien de l'OM !

Publié le 21 février 2022 à 9h30 par D.M.

Le FC Barcelone aurait transmis un contrat de deux ans, plus une année en option, à César Azpilicueta. Le joueur de Chelsea aurait demandé à rencontrer ses dirigeants afin d'évoquer son avenir.

Le FC Barcelone a ciblé un joli coup en Premier League. En quête d’opportunités, le club catalan aurait coché le nom de César Azpilicueta, lié à Chelsea jusqu’en juin prochain. Agé de 32 ans, l’international espagnol n’a toujours pas prolongé son contrat avec les Blues . Les négociations sont à l’arrêt et un départ à la fin de la saison semble être le scénario le plus probable pour le latéral droit. Selon plusieurs sources, le FC Barcelone serait passé à l’offensive dans ce dossier Azpilicueta.

Azpilicueta a son destin entre les mains