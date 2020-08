Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour Coutinho !

Publié le 7 août 2020 à 1h00 par La rédaction

Indésirable du côté du FC Barcelone, Philippe Coutinho devrait bien quitter l’Espagne cet été. Arsenal serait en pôle afin de recruter l’ancien joueur de Liverpool.

Cet été, le FC Barcelone étant dans une situation économique délicate, ne risque pas de réaliser de gros transferts. Dans un contexte post Covid-19, le club catalan doit combler de gros déficits et souhaiterait effectuer un grand ménage au sein de son effectif. Parmi les joueurs concernés, le départ de Philippe Coutinho serait une priorité où la direction blaugrana voudrait de nouveau le prêter, voire le vendre si possible. De retour de prêt du Bayern Munich, le milieu offensif est courtisé par Arsenal comme révélé en exclusivité par le 10sport.com. Un intérêt qui pourrait finalement aboutir à une arrivée de Philippe Coutinho chez les Gunners .

Un dernier détail à régler