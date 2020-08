Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cador pour chambouler les plans de Villas-Boas avec Boga ?

Publié le 6 août 2020 à 23h45 par La rédaction

Joueur important de Sassuolo cette saison, Jérémie Boga ne manque pas de prétendants alors que l'OM s'intéresse à lui, comme le10sport.com vous l'a récemment révélé. Un grand nom du football européen pourrait venir s’ajouter à la liste et devancer tous les autres, à savoir le Milan AC.

Si Sassuolo a su être une équipe plaisante à regarder tout au long de la saison, c’est notamment grâce à des joueurs tels que Jérémie Boga. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives en Série A, Boga a fait exploser sa côte, en particulier, en France. Plusieurs clubs tels que l'OL, l'AS Monaco, Rennes et l'OM, sa ville natale, ont manifesté leur intérêt pour l’ailier de 23 ans. Seulement, les clubs de Ligue 1 et notamment l’OM vont devoir faire face à une concurrence venue d’Italie.

Un échange Boga-Pessina ?