Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros sacrifie financier pour ce cadre du Barça ?

Publié le 23 août 2021 à 14h00 par La rédaction

Le FC Barcelone avait demandé à ses joueurs de baisser leurs salaires pour homologuer les contrats de ses recrues. Jordi Alba a accepté cette requête.

Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone connait des difficultés financières importantes. Et pour faire baisser sa masse salariale, le club présidé par Joan Laporta voulait céder sur le marché des transferts un bon nombre de joueurs dont font partie Griezmann, Umtiti ou encore Pjanic. Mais pour l’instant, aucun d’entre eux n’a trouvé une porte de sortie soit car leur désir est de rester en Catalogne, soit car il n’y a pas d’offres les concernant. Pour compenser, le Barça a demandé à ses joueurs de faire un effort salarial en baissant leurs émoluments.

Le 2ème joueur après Piqué à consentir un effort