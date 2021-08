Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prévoit bien un dernier gros transfert !

Publié le 23 août 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Malgré un recrutement déjà pléthorique, le PSG pourrait bien s'activer dans le sprint final pour boucler un dernier gros coup. Eduardo Camavinga semble être le dossier le plus chaud dans les bureaux parisiens. Le joueur du Stade Rennais aurait même annoncé son départ.

Cet été, le PSG a renforcé son effectif de façon impressionnante avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi. Mais surtout, quatre de ces renforts sont arrivés libres puisque seul l'international marocain a été recruté par le biais d'un transfert dont le montant avoisine les 60M€. Par conséquent, le PSG ne s'est pas ruiné en indemnité de transfert, ce qui laisse peut-être la possibilité pour le club de la capitale de recruter un dernier joueur. Ces derniers jours, Mauricio Pochettino ne fermait d'ailleurs pas la porte à une nouvelle arrivée : « On sait qu’en football il peut se passer des choses, des retournements de situations. Un club comme le PSG est toujours ouvert à améliorer son effectif. Un secteur où on doit se renforcer en priorité pour moi ? Je ne le dirai pas publiquement. Jamais. Je le dirai d’abord à Leonardo, qui le dira à notre président. Si je le dis, il y aura un séisme et des problèmes ». Reste désormais à savoir dans quel secteur de jeu le PSG se renforcera. Un latéral gauche et un avant-centre semblent être les postes les plus recherchés.

Ça bouge pour Camavinga