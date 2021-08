Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Létang annonce la couleur pour Burak Yilmaz !

Publié le 23 août 2021 à 8h41 par La rédaction mis à jour le 23 août 2021 à 8h42

Annoncé avec insistance du côté de Nice, Burak Yilmaz devrait bien rester au LOSC cette saison selon son président Olivier Létang.