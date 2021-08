Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - LOSC : Une nouvelle tendance pour Burak Yilmaz !

Publié le 19 août 2021 à 16h19 par La rédaction mis à jour le 19 août 2021 à 16h22

Chaudement courtisé par l'OGC Nice de Christophe Galtier, Burak Yilmaz semble avoir pris une position quant à son avenir au LOSC. La voici.

Depuis qu'il est arrivé à Nice, Christophe Galtier mène un pressing conséquent pour tenter de faire venir son ancien buteur au LOSC, Burak Yilmaz. Mais comme le10sport.com l'a indiqué, le LOSC se montre d'une extrême fermeté et s'oppose à toute idée de départ concernant l'attaquant turc. Le président Létang met un point d'honneur à ce que Yilmaz reste dans le Nord et à ne pas renforcer l'écurie niçoise, désormais pilotée par son ancien entraîneur.

Yilmaz d'accord pour rester