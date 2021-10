Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta lance les grandes manoeuvres au Barça !

Publié le 14 octobre 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que Joan Laporta doit reconstruire de zéro au FC Barcelone, les premières pierres de ce nouvel édifice sont en train d’être posées.

Une page s’est tournée au FC Barcelone cet été ! Empêtré dans une terrible crise financière, le club catalan a dû faire partir plusieurs joueurs, mais n’a surtout pas pu conserver Lionel Messi. Désormais, le Barça doit donc apprendre à vivre sans La Pulga. Pour le moment, cela est plutôt compliqué pour les hommes de Ronald Koeman, mais l’avenir s’annonce visiblement plus radieux que jamais. En effet, portés par leur jeunesse, les Blaugrana pourraient rapidement retrouver les sommets. Des pépites que Laporta entend bien conserver au Camp Nou.

Le Barça de demain se construit !

Et parmi ces pépites du FC Barcelone, on retrouve notamment Pedri. A seulement 18 ans, le talentueux milieu de terrain est déjà le présent du Barça. Mais pour incarner l’avenir, il s’apprête à signer un nouveau contrat XXL. En effet, selon les différents échos, cela serait bouclé, Pedri va s’engager jusqu’en 2026 avec une clause libératoire à 1 milliard d’euros. Mais pour Joan Laporta, le travail ne fait que commencer. D’autres prolongations vont suivre. D’ici peu, c’est Ansu Fati qui devrait parapher un nouveau bail, avant que Ronald Araujo et Gavi n’en fassent de même. Et il ne faut également pas oublier Ousmane Dembélé. Le Barça de demain se construit donc maintenant…