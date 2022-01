Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Incroyable coup de tonnerre dans ce dossier colossal de Xavi !

Publié le 25 janvier 2022 à 13h00 par D.M.

Alors que son agent avait fermé la porte à un départ au FC Barcelone, Alvaro Morata serait proche de s'engager avec la formation catalane.

A en croire la presse italienne, la Juventus serait sur le point d’enregistrer l’arrivée de Dusan Vlahovic (Fiorentina). Un transfert, qui pourrait pousser Alvaro Morata dans les bras du FC Barcelone. L’international espagnol est la grande priorité de Xavi pour remplacer sur le front de l’attaque Sergio Agüero, contraint de prendre sa retraite en décembre dernier. Mais ce mardi, l'agent de Morata a calmé les ardeurs du technicien espagnol. « La route vers Barcelone n'est plus d'actualité, mais Alvaro (Morata) se débrouille bien à Turin et on verra cet été comment cela va se terminer avec l'Atletico. Je suis confiant pour son avenir à la Juventus » a confié Marco Branca.

Morata proche du Barça