Mercato - Barcelone : Griezmann, Dembélé, Coutinho... 450M€ pour oublier Neymar

Le FC Barcelone ne semble toujours pas avoir pallié le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, en 2017.

De l’eau est coulée sous les ponts, mais à Barcelone le traumatisme Neymar persiste. On ne comprend en effet toujours pas pourquoi le Brésilien, qui avait tout au FC Barcelone, a décidé de claquer la porte pour s’engager avec le Paris Saint-Germain. L’argent ? Le besoin de fuir l’ombre de Lionel Messi ? Des désaccords profonds avec le président Josep Maria Bartomeu et les dirigeants ? Car en partant, Neymar n’a pas seulement fait un choix surprenant, mais a surtout blessé l’orgueil des Barcelonais. Pour eux, le Barça doit être un objectif ultime pour un joueur, pas un club que l’on quitte. En Catalogne on n’est toutefois pas rancunier. Sport comme Mundo Deportivo relancent régulièrement l’hypothèse d’un retour de Neymar au Barça. Une idée qui tente le joueur du PSG, toujours très proche de Messi, mais qui ressemble plus à un rêve qu’à un véritable dossier chaud, pour le moment.

En Catalogne, on n’a toujours pas réussi à remplacer Neymar