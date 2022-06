Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour ce crack de Xavi !

Publié le 5 juin 2022 à 16h00 par La rédaction

Auteur d’une très bonne première saison au FC Barcelone, Gavi n’a plus qu’un an de contrat. Le Barça tente alors de lui faire renouveler son contrat depuis plusieurs semaines, mais les deux parties ne sont pas encore parvenues à trouver un accord. Toutefois, les négociations seraient en passe de se terminer, puisque le joueur de 17 ans va finalement parapher ce nouveau bail.

Gavi est l’une des principales satisfactions du FC Barcelone cette saison. En effet, si cette dernière a été difficile pour les Blaugrana , elle aura tout de même permis à l’Espagnol de se révéler. Intégré à l’effectif il y a quelques mois, le joueur de 17 ans est d’ores et déjà l’un des éléments clés du système de Xavi, et a disputé 48 matchs. Toutefois, sa situation contractuelle pose un problème. Le milieu de terrain sera libre en juin 2023, et souhaite avoir un bail qui représente son importance au Barça. S’il dispose d’une offre de son club formateur depuis plusieurs semaines, Gavi devrait l’accepter dans les prochains jours.

Gavi va prolonger à Barcelone