Mercato - Barcelone : Une piste XXL du Barça revient sur son hiver agité !

Publié le 4 février 2020 à 12h30 par La rédaction

Ciblé par le Barça dans l’optique d’un échange avec Ivan Rakitić, Federico Bernardeschi a fait le point sur sa situation à la Juventus.

Le nom de Federico Bernardeschi a été associé tout l’hiver au FC Barcelone dans le cadre d’un échange avec Ivan Rakitić. Mais ce transfert, manifestement trop compliqué à réaliser, n’a pas abouti. Dans le même temps, Federico Bernardeschi était également cité dans un improbable échange avec Lucas Paquetá. Bernardeschi, actuellement à la Juve, a récemment fait le point sur son hiver mouvementé.

« L’intérêt de Barcelone m’a rendu fier »