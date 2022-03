Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle grande révélation sur l'avenir de Griezmann !

Publié le 29 mars 2022 à 13h00 par A.M.

Prêté à l'Atlético de Madrid par le FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait bien être prêté une seconde saison de suite ce qui retarderait le paiement de l'option d'achat.

Après deux saisons décevantes au FC Barcelone, Antoine Griezmann a finalement fait son grand retour à l'Atlético de Madrid l'été dernier. L'international français a été prêté chez les Colchoneros alors que le Barça cherchait à réaliser d'importantes économies sur le plan salarial. Et après des débuts poussifs, le natif de Mâcon a retrouvé son rythme avec l'Atlético de Madrid au point que son transfert définitif fasse grandement parler.

Vers un second prêt pour Griezmann ?