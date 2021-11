Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme mise au point sur le départ de Koeman !

Publié le 21 novembre 2021 à 21h30 par D.M.

Après la victoire de son équipe face à l'Espanyol Barcelone (1-0), Oscar Mingueza a tenu à clarifier ses propos sur Ronald Koeman.

Remercié au début du mois de novembre, Ronald Koeman ne serait pas particulièrement regretté au sein du vestiaire catalan. « Le vestiaire avait besoin d'un changement. Il n'y avait pas l'atmosphère dont nous avions besoin. Les gens n'étaient pas heureux. Et quand vous n'êtes pas bien et que les choses se passent mal, vous avez besoin de changer de décor. Les derniers mois de Ronald Koeman ? L'équipe a cessé de faire confiance à ses idées et tout le monde a essayé de changer les choses. Nous n'étions pas bons, ni individuellement ni collectivement. Quand la dynamique n'est pas bonne, chacun fait ce qu'il peut, mais nous ne croyions pas non plus en ce que nous voulions » avait confié Oscar Mingueza il y a quelques jours. Mais après la victoire du FC Barcelone face à l’Espanyol (1-0) ce samedi, le joueur a tenu à clarifier ses propos sur Koeman.

« Mes propos ont été mal interprétés »