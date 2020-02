Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet échec du Barça a fait des heureux !

Publié le 3 février 2020 à 5h30 par T.M.

Cet hiver, le FC Barcelone n’a pas recruté d’attaquant, essuyant notamment un échec avec Rodrigo Moreno. Une mauvaise nouvelle pour les Blaugrana, pas pour Valence.

Avec la blessure de Luis Suarez, le FC Barcelone avait comme priorité de recruter un attaquant durant le mois de janvier. Finalement, devant faire avec des finances réduites, le club catalan n’a pu concrétiser de renfort. Et alors que cela semblait bien engagé pour Rodrigo Moreno, les négociations ont finalement été rompues à cause des demandes trop importantes du club Che. D’ailleurs, du côté de Valence, on se réjouit de pouvoir toujours compter sur Rodrigo.

« Une énorme satisfaction »