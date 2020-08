Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur du Barça est fixé sur son avenir !

Publié le 24 août 2020 à 1h15 par La rédaction

Annoncé sur le départ, Nelson Semedo devrait être conservé par le FC Barcelone. Les dirigeants catalans seraient satisfaits des prestations du latéral.

La lourde défaite du FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) va laisser des traces. Nommé au poste d’entraîneur, Ronald Koeman voudrait renouveler l’effectif et se séparer de nombreux cadres. Ainsi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gérard Piqué ou encore Luis Suarez devraient être placés sur la liste des transferts et pourraient quitter le FC Barcelone lors de ce mercato estival. Arrivé en juillet 2017, Nelson Semedo devrait être, lui, conservé par le club catalan.

Semedo va poursuivre sa carrière au FC Barcelone