Mercato : Badiashile prolonge à l'AS Monaco

Publié le 19 décembre 2019 à 17h32 par La rédaction

Comme annoncé en exclusivité par Le 10 Sport, Benoit Badiashile a bien prolongé son contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2024.

L'AS Monaco blinde l'un de ses espoirs. En effet, comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le club du Rocher a annoncé la prolongation du contrat de Benoit Badiashile (18 ans). « L’AS Monaco annonce la prolongation du contrat de Benoît Badiashile pour une saison supplémentaire. Le défenseur central de 18 ans est désormais lié avec son club formateur jusqu’en juin 2024. Membre régulier des sélections jeunes et actuel capitaine de la sélection tricolore U19, Benoît Badiashile a disputé 40 matchs sous les couleurs de l’AS Monaco (1 but, 1 passe décisive), dont 40 titularisations. Benoît Badiashile a fait ses débuts dans l’élite lors de la saison 2018/2019 et compte deux apparitions en Ligue des Champions », explique le communique monégasque.