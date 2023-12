Mercato : Avant Mbappé, un Français a fait galérer le Real Madrid

Jean de Teyssière

Le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid va reprendre de l'ampleur ces prochains jours, surtout au moment de passer en 2024, puisqu'en janvier, le numéro 7 du PSG sera libre de discuter avec n'importe quel club. Ce dossier, qui dure depuis plusieurs années, commence à fatiguer le club madrilène et notamment les joueurs. Fernando Morientes, ancien numéro 9 du Real Madrid, compare cette rumeur à ce qu'il a vécu avec Christian Karembeu en 1997, qui n'avait pas plu aux joueurs de l'époque.

Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid depuis maintenant deux ans. En 2022, tout portait à croire que le champion du monde 2018 porterait la tunique blanche, mais il a finalement décidé de prolonger son contrat avec le PSG. Un contrat qui se termine en juin prochain. Kylian Mbappé dispose d'une clause pour prolonger son contrat d'un an, mais comme il l'a dit cet été, il ne compte pas l'activer...

«Au Real Madrid, on vit toujours sous l'épée de Damoclès»

Dans un entretien accordé à AS , Fernando Morientes, ancien buteur du Real Madrid est revenu sur le feuilleton Mbappé, qui pourrait déconcentrer Joselu, l'actuel buteur madrilène : « Au Real Madrid, on vit toujours sous l'épée de Damoclès. Car s'il n'y a pas un joueur que vous devez déloger, il y a toujours des noms qui viennent prendre votre place... Et bien sûr, le joueur a des doutes. Mais c'est ça, être dans les grandes équipes, l'exigence de devoir donner le maximum et, si on n'est pas capable, d'abandonner le navire. C'est une pression difficile. Je me souviens qu'à mon époque, la psychologie n'existait pas, ou si elle existait, nous ne l'utilisions pas comme nous le faisons aujourd'hui. Et dans le football professionnel, on oublie parfois la personne, on ne peut pas toujours être au maximum de ses capacités mentales et émotionnelles. »

«Je me souviens de Karembeu... Nous en avions assez de tant de spéculations»