Mercato - PSG : Les blagues s’enchainent pour le transfert de Kylian Mbappé

En France, le 1er avril est connu pour ses poissons d’avril et ses nombreuses blagues. L’Espagne est également coutumière du fait, mais c’est en ce 28 décembre que cela se produit de l’autre côté des Pyrénées. En ce Dia de los Inocentes, les médias se font une joie de sortir de fausses informations amusantes et Kylian Mbappé en est d’ailleurs l’un des personnages principaux dernièrement. De quoi donner lieu à des articles improbables sur l’attaquant du PSG.

Star du PSG, Kylian Mbappé anime depuis un moment maintenant le marché des transferts à cause de son avenir. En effet, cela fait maintenant plusieurs années que les rumeurs se multiplient concernant l’avenir de l’attaquant parisien. Mbappé étant annoncé comme l’un des rêves du Real Madrid, en Espagne, on prête une attention particulière à ce feuilleton. Mais voilà que le 28 décembre, l’avenir de Kylian Mbappé est sujet à d’amusantes blagues.

Mbappé finalement vers Barcelone ?

Equivalent du 1er avril en France, le 28 décembre en Espagne donne lieu à d’amusantes fausses informations. Et cela concerne d’ailleurs Kylian Mbappé. Pour cette année 2023, Mundo Deportivo titre : « Virage radical : Mbappé se rapproche du Barça ». Quand on sait que le joueur du PSG est annoncé au Real Madrid, cela interpelle, mais cela est bien évidemment une blague du quotidien espagnol pour ce Dia de los Inocentes. Dans ce papier, on peut alors lire que Florentino Pérez serait prêt à se retirer de la course et même à conseiller Kylian Mbappé d’aller au FC Barcelone. Il est également ajouté que Luis Enrique parlerait en bien du club catalan à son numéro 7 au PSG tandis qu’Ousmane Dembélé envisagerait de prêter son ancienne maison à Barcelone à Mbappé. Tout cela n’est qu’une blague et ce n’est pas la première fois que cela arrive en Espagne…

