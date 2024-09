Mercato - ASSE : Un nouveau venu déjà regretté !

Jean de Teyssière

Le transfert de Pierre Ekwah à l'AS Saint-Étienne n'a pas fait que des heureux. Régis Le Bris, l'entraîneur de Sunderland, s'est récemment exprimé sur le départ du milieu de terrain, ne cachant pas ses regrets de n'avoir pu le convaincre de rester. Le technicien français a partagé son analyse sur les circonstances qui ont mené à ce transfert.

Le mercato réserve parfois son lot de surprises, et le départ de Pierre Ekwah en est un parfait exemple. Alors que le joueur semblait avoir sa place dans l'effectif des Black Cats, les événements ont pris une tournure inattendue. Régis Le Bris, qui n'a pas eu l'occasion de vraiment tester le joueur, a livré son analyse sur cette situation qui lui laisse un goût amer.

Une blessure qui change la donne

Le Bris n'a pas caché sa frustration de n'avoir pu évaluer pleinement le potentiel d'Ekwah : « J'aurais bien aimé le faire jouer davantage pour voir comment il se serait calibré par rapport aux autres, pour voir s'il allait se dire : 'finalement, j'ai peut-être encore un truc à aller chercher à Sunderland.' » Malheureusement, une blessure survenue lors d'un match de préparation en Espagne a bouleversé les plans du coach français.

Un concours de circonstances

« Pierre était out, il est revenu sur la fin de la prépa mais entretemps l'équipe s'était lancée en fait », explique Le Bris. Cette situation a eu des conséquences inattendues : « Je pense que cela n'a fait que renforcer pour lui l'idée que la suite n'était pas ici. Et pour nous, comme l'équipe marchait bien, ça faisait sens que Pierre cherche un nouveau projet. » Le coach conclut avec philosophie : « C'est comme cela que ça s'est produit, c'est un peu le fruit du hasard et en même temps le destin qui s'écrit. » Un transfert qui laisse un goût d'inachevé à Sunderland, mais qui pourrait offrir à Ekwah l'opportunité de s'épanouir à Saint-Étienne, en grande difficulté en ce début de saison.