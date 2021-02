Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un joueur de Puel s'enflamme pour le recrutement hivernal !

Publié le 20 février 2021 à 1h45 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, l'ASSE s'est offert les services d'Anthony Modeste et de Pape Abou Cissé. Présent en conférence de presse ce vendredi, Yvan Neyou a totalement validé l'arrivée de ces recrues.

A la peine en première partie de saison, l'ASSE a profité du mercato hivernal pour se renforcer. Pour se relancer totalement, le club emmené par Claude Puel a recruté à la fois Anthony Modeste et Pape Abou Cissé. Présent en conférence de presse ce vendredi, Yvan Neyou s'est livré sur ces arrivées, estimant qu'Anthony Modeste et Pape Abou Cissé étaient de bonnes pioches.

«Modeste et Cissé nous apportent leur expérience et plus de densité physique»