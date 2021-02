Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Rennes sur le choix de M’Baye Niang !

Publié le 19 février 2021 à 19h10 par T.M.

A nouveau courtisé par l’ASSE cet hiver, M’Baye Niang a finalement quitté Rennes pour l’Arabie Saoudite. Un dossier sur lequel est revenu Florian Maurice, directeur sportif du club breton.

Depuis l’été dernier, il est annoncé que M’Baye Niang veut quitter Rennes. Et il aura fallu attendre ce mois de février pour que cela se concrétise. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour le Sénégalais. Très proche de rejoindre l’ASSE à l’été, Niang était à nouveau ciblé par les Verts durant ce mercato hivernal après l’échec du dossier Mostafa Mohamed. Toutefois, entre l’ASSE et l’attaquant de 26 ans, cela a à nouveau capoté. Et au final, M’Baye Niang a pris la direction de l’Arabie Saoudite, prêté par le Stade Rennais à Al Ahli.

« Il a pris la décision d’aller en Arabie Saoudite »